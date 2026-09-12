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Мировое обозрение

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Китай готовится запустить регулярные рейсы по Северному морскому пути

Китай готовится запустить регулярные рейсы по Северному морскому пути

Китай переходит от пробных проводок к системной работе на Северном морском пути. О планах сделать маршрут регулярным заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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