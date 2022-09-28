В Приморском крае полицейские задержали жителя Хабаровска, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Находкинскому городскому округу задержали 34-летнего приезжего из города Хабаровска, находящегося в федеральном розыске.
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