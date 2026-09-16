House Panel Votes To Hold Billionaire Leon Black In Contempt For Ghosting Epstein Investigators Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Businessman Leon Black, who skipped a deposition regarding his relationship with the late sex offender Jeffrey Epstein, should be held in contempt of Congress, a House of Representatives panel recommended on Sept.
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