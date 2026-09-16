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Zero Hedge

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House Panel Votes To Hold Billionaire Leon Black In Contempt For Ghosting Epstein Investigators

House Panel Votes To Hold Billionaire Leon Black In Contempt For Ghosting Epstein Investigators

House Panel Votes To Hold Billionaire Leon Black In Contempt For Ghosting Epstein Investigators Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Businessman Leon Black, who skipped a deposition regarding his relationship with the late sex offender Jeffrey Epstein, should be held in contempt of Congress, a House of Representatives panel recommended on Sept.

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