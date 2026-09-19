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Культуромания

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Худрук ансамбля «Тыва» Артур Дамдын-оол выступил в Хатанге

Худрук ансамбля «Тыва» Артур Дамдын-оол выступил в Хатанге

Художественный руководитель ансамбля «Тыва» Артур Дамдын-оол по приглашению тувинского землячества посетил село Хатанга — центр одноименного сельского поселения в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

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