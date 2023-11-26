Египет получил список из 13 израильских заложников и 39 палестинцев для обмена

REUTERS/Amir Cohen Египет получил список из 13 израильских заложников и 39 палестинцев, которые будут обменены в воскресенье в рамках третьего дня соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщил глава государственной информационной службы страны Дия Рашван.