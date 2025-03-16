Госдума обсудит новый статус электросамокатов: их приравняют к транспорту

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Следственный комитет России предложил внести изменения в законодательство, которые могут значительно изменить статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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