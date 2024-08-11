Рыбарь: На Курском направлении продолжаются ожесточенные бои

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что на курском направлении продолжаются ожесточённые бои. Российские войска нанесли серию ударов по выявленным позициям ВСУ как на оккупированной части нашего региона, так и в соседней Сумской области Украины.
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