ИЗВЕСТИЯ iz

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Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ

Народная артистка России Марина Зудина во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» заявила, что считает для себя праздником назначение Константина Хабенского на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени А.

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