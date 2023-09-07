Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявления нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении территорий.
В Совфеде назвали слова Умерова о «возвращении земель» Украины бахвальством
Комментарии
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Влад Владимиров
Года, как говорят, бегут. А, вот, подобные придурки у хохлов, увы, во власти всё остаются... Умеров не исключение тут. уж сколько там таких было, которые там головой о стенку бьются? 😀
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16 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А куда делись бравые придурки которые на Красную Площадь на танке въезжали и парад в Крыму проводили? И этот через год проворуется и сгинет.
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3 час.
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