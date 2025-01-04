Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России

Sobering

Так ты что, своими свино-корейскими глазками так и не увидел из щелочек, что именно я пишу о Пашиняне с Симонян? Ты хотя бы уж сделай одну операцию из двух... то ли глазки свои расширь, то ли расширение своего мозга.