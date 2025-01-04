Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф СМИ о проблемах в России.
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Комментарии
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Sobering
Так ты что, своими свино-корейскими глазками так и не увидел из щелочек, что именно я пишу о Пашиняне с Симонян? Ты хотя бы уж сделай одну операцию из двух... то ли глазки свои расширь, то ли расширение своего мозга.
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3 час.
Sobering
Как тебя достали евреи! Видно же, как ты умом поехал от жажды из за выпитой воды вименно в твоём кране.
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3 час.
S
Sobering
Видимо ты пережрал хе из сворованой собаки на чужой псарне.
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3 час.
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