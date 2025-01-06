В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

Российские войска за неделю уничтожили более восьми тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.
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