Политика как она есть

Российские войска за неделю уничтожили более восьми тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.