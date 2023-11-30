ХАМАС освободило заложницу вместе с потерянной собакой

Похищенная ХАМАС заложница вернулась к родным вместе со своей собакой. Израильтянка Миа оказалась в группе 12 заложников, которых ХАМАС во вторник, 28 ноября, освободило в рамках сделки по временному прекращению огня.
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