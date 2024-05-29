SpaceX установила рекорд по количеству выполненных запусков за календарный месяц

Ракета Falcon 9 запускает новую группу интернет-спутников Starlink на орбиту / © SpaceX Утром 28 мая ракета Falcon 9 отправила новую группу интернет-спутников Starlink на орбиту со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
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