В Китае заявили о необходимости укреплять армию

Минобороны считает ситуацию с безопасностью нестабильной. В Минобороны Китая заявили, что ситуация с безопасностью в стране «становится все более нестабильной и неопределенной», а обстановка с антисепаратистской борьбой внутри КНР «сложна и серьезна».