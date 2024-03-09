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В Китае заявили о необходимости укреплять армию

В Китае заявили о необходимости укреплять армию

Минобороны считает ситуацию с безопасностью нестабильной. В Минобороны Китая заявили, что ситуация с безопасностью в стране «становится все более нестабильной и неопределенной», а обстановка с антисепаратистской борьбой внутри КНР «сложна и серьезна».

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