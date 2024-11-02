Россияне назвали желаемую стоимость строительства дома

Почти половина россиян при строительстве дома хотели бы уложиться в бюджет до пяти миллионов рублей. Приемлемую сумму для возведения жилья граждане назвали в опросе «Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТСТН), передает «Газета.
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