«Россети Северо-Запад» купили «Прионежскую сетевую компанию»

Крупнейший поставщик электроэнергии на Северо-Западе поглотил крупного поставщика Карелии. Решение об этом было принято на совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад» еще 21 ноября 2024 года, то есть почти два месяца назад.
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