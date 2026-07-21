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Военное обозрение

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Доктрина НАТО и война на Украине

Доктрина НАТО и война на Украине

Тексты НАТО о когнитивной войне звучат как признание в замысле, но доктрина описывает не операцию, а автопортрет института — и тот, кто читает её как перехваченный план, проигрывает первый раунд не чужой операции, а собственной готовности в неё поверить.

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