Доктрина НАТО и война на Украине

Тексты НАТО о когнитивной войне звучат как признание в замысле, но доктрина описывает не операцию, а автопортрет института — и тот, кто читает её как перехваченный план, проигрывает первый раунд не чужой операции, а собственной готовности в неё поверить.
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