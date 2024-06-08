05 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Это один из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать действия, направленные на охрану ее.
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