Они были первыми. Пистолеты с рычагом

Желание конструкторов создать портативное оружие, способное выстрелить несколько раз подряд и при этом лишенное выступающего магазина в форме вращающегося барабана, уже в 50-х годах XIX воплотилось в пистолете конструкции Даниэля Вессона «Волканик» с подствольным магазином, управлявшимся рычагом.