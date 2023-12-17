Они были первыми. Пистолеты с рычагом

Желание конструкторов создать портативное оружие, способное выстрелить несколько раз подряд и при этом лишенное выступающего магазина в форме вращающегося барабана, уже в 50-х годах XIX воплотилось в пистолете конструкции Даниэля Вессона «Волканик» с подствольным магазином, управлявшимся рычагом.
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