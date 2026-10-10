Мошенники выманили миллионы у московской школьницы под видом доставки цветов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве 17-летняя девушка отвезла незнакомцу крупную сумму денег после общения с мошенниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым