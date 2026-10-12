МИД КНР: Пекин поддерживает усилия по урегулированию кризиса на Украине

Пекин поддерживает усилия, которые способствуют урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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