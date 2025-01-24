Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»

Ранее Вадим Колесник, выступающий в танцах на льду за США, высказался против участия российских фигуристов в квалификации на Олимпиаду-2026: «Допуск России посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые олицетворяют Олимпийские игры».
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