Киев вышел из-под контроля ЦРУ— экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон о возможной причастности Украины к теракту в «Крокусе»

В последнее время всё указывает на то, что «украинцы поступают по-своему и не слушаются ЦРУ». И в данном случае они ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным, а если США это не нравится — это их личные проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии