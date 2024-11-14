Морпехи российской армии уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Был использован РСЗО БМ-21 «Град» Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» ударили по опорному пункту украинской армии на правом берегу Днепра, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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