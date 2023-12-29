Блогера Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве

Блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве. Жительница Москвы приобрела у него курс по ведению бизнеса за 300 тысяч рублей, но позднее захотела вернуть деньги из-за недостаточной квалификации педагогов.