Блогера Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве

Блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в очередной раз обвинили в мошенничестве. Жительница Москвы приобрела у него курс по ведению бизнеса за 300 тысяч рублей, но позднее захотела вернуть деньги из-за недостаточной квалификации педагогов.
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