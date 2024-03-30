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Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России после теракта

Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России после теракта

Заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что министерство труда, миграции и занятости населения республики зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

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