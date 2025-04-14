За то, что в Сумах погибли гражданские люди, ответственность несет в том числе Украины Владимир Зеленский, потому что это его подчиненный, глава областной военно-гражданской администрации Владимир Артюх, решил проводить мероприятия с участием военных в центре города.
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