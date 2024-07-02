Полиция, скорая и газовая служба оказались бессильны: мужчину в Краснодаре пришлось увозить в психушку

Мужчина с нестабильным поведением забрался на газовую трубу и отказывался спускаться вниз. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и специалисты газовой службы, которые предпринимали попытки спустить мужчину.
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