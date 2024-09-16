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Расчеты "Градов" уничтожили боевиков, технику и склады ВСУ в курском приграничье

Расчеты "Градов" уничтожили боевиков, технику и склады ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили позиции с боевиками, боевой техникой и складскими помещениями террористических формирований военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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