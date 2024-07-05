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Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»Сегодня 2,5K прочитали Автор: Иван Смирнов Один из известных украинских журналистов со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что якобы министр внутренних дел России Александр Колокольцев посетил Соединенные Штаты Америки и передал новый «мирный план» по концу СВО.

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