В рамках ежегодного «Дня технологий GAC» представители компании из Гуанчжоу рассказали о новых разработках и планах на ближайшие годы

﻿﻿Ежегодный технический день GAC прошел в Центре исследований и разработок GAC в Гуанчжоу. Автопроизводитель похвастался новыми твердотельными аккумуляторами со значительно улучшенными характеристиками, включая повышенную мощность (+52%) и плотность энергии (+50%), а также систему беспилотного вождения Garcia.