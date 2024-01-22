Экс-футболист «Барселоны» Овермарс обжалует дисквалификацию ФИФА за отправку непристойных фотографий

Бывший вингер «Барселоны» и сборной Нидерландов Марк Овермарс подал апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить его на год от футбольной деятельности из-за отправки непристойных фотографий женщинам.
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