Закон и Порядок

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«Роза Хутор» вновь присоединится к программе туристического кешбэка

«Роза Хутор» вновь присоединится к программе туристического кешбэка

Курорт «Роза Хутор» вновь примет участие в акции Ростуризма по туристическому кэшбэку. «Окно продаж» откроется уже 15 марта – на бронирование тура или проживания в отеле есть полтора месяца – до 1 мая.

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