Кубай рассказал, какая погода ожидается в дни ВЭФ в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа, ФедералПресс. В преддверии Восточного экономического форума, стартующего в начале сентября, метеорологи держат на контроле активность тропических циклонов в Тихоокеанском регионе.
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