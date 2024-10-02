Генштаб: Иран ударил по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире Моссада

Глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что целью атаки на Израиль стала штаб-квартира разведывательной службы Моссад, а также две базы ВВС еврейского государства Такой информацией делится ТАСС.
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