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Генштаб: Иран ударил по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире Моссада

Генштаб: Иран ударил по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире Моссада

Глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что целью атаки на Израиль стала штаб-квартира разведывательной службы Моссад, а также две базы ВВС еврейского государства Такой информацией делится ТАСС.

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