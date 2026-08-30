Как Польша стала другом украинских нацистов

2026 год объявлен в Польше Годом Ежи Гедройца (1906–2000 гг.) – польского культуролога и геополитика, редактора оппозиционного журнала Kultura (издавался в Париже), заложившего идеологические основы отношений современной Польши с ее восточными соседями, в первую очередь с Россией, Украиной, Белоруссией Изображение: «Одна Родина» О себе Гедройц говорил: «Я восточный человек».
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