Как Польша стала другом украинских нацистов

2026 год объявлен в Польше Годом Ежи Гедройца (1906–2000 гг.) – польского культуролога и геополитика, редактора оппозиционного журнала Kultura (издавался в Париже), заложившего идеологические основы отношений современной Польши с ее восточными соседями, в первую очередь с Россией, Украиной, Белоруссией Изображение: «Одна Родина» О себе Гедройц говорил: «Я восточный человек».