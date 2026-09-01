Что такое синдром Перегрина, когда люди вдруг излечиваются от рака, объяснили в ФНКЦ ФМБА

Истории необъяснимого излечения от раковой опухоли даже на поздних стадиях могут рассказать в любом хосписе.
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думаю лекарство есть от рака,но не для смертных,это мое мнение.А если нет,создавайте,а не оружие для убиства людей