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Что такое синдром Перегрина, когда люди вдруг излечиваются от рака, объяснили в ФНКЦ ФМБА

Что такое синдром Перегрина, когда люди вдруг излечиваются от рака, объяснили в ФНКЦ ФМБА

Истории необъяснимого излечения от раковой опухоли даже на поздних стадиях могут рассказать в любом хосписе.

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Новый комментарий от пользователя
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Marisha

думаю лекарство есть от рака,но не для смертных,это мое мнение.А если нет,создавайте,а не оружие для убиства людей