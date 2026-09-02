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Царьград

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Национальный союз свиноводов: цены на свинину и птицу сравнялись

Национальный союз свиноводов: цены на свинину и птицу сравнялись

Юрий Ковалев сообщил, что с 2015 года потребление свинины в России увеличилось на 34%, а цены на свинину и птицу сравнялись.

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