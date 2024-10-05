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Трамп прибыл на митинг в Батлер, где на него ранее было совершено покушение

Трамп прибыл на митинг в Батлер, где на него ранее было совершено покушение

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Батлер, где в июле на него было совершено покушение. Как сообщает РИА Новости, американский политик пролетел в самолёте над полем, где сторонники ожидают его выступления.

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