Трамп прибыл на митинг в Батлер, где на него ранее было совершено покушение

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Батлер, где в июле на него было совершено покушение. Как сообщает РИА Новости, американский политик пролетел в самолёте над полем, где сторонники ожидают его выступления.
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