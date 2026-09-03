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Быть Институту Гёте или сплыть? Прилепин назвал «дурацкой привычкой» зеркальные ответы России

Быть Институту Гёте или сплыть? Прилепин назвал «дурацкой привычкой» зеркальные ответы России

Российский писатель и публицист, общественный деятель Захар Прилепин раскритиковал решение Москвы в ответ на закрытие «Русского дома» в Берлине закрыть в РФ отделения немецкого культурного центра, Института Гёте.

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