📹❗️Интереснейшие кадры бросковых испытаний перспективной китайской гиперзвуковой крылатой ракеты неизвестного типа в момент выхда на маршевый отрезок траектории.
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📹❗️Интереснейшие кадры бросковых испытаний перспективной китайской гиперзвуковой крылатой ракеты неизвестного типа в момент выхда на маршевый отрезок траектории.