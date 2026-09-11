Ташкент – Баку: Срединный коридор и золото – в приоритете?

Президенты Узбекистана и Азербайджана договорились о вечной дружбе и не только 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на третьем заседании Высшего межгосударственного совета с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о заинтересованности в создании отдельного двустороннего коридора на Каспии с единым оператором.
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