Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Гнать всехпоганой метлойВ Госдуме признал...
  • alik3456 Джексон
    Да там ещё полно иногентов. Вот где чистку надо начинать делать...В Госдуме признал...
  • alik3456 Джексон
    Да у этих депутатов давно мозги жиром заплыли и шевелиться не могут...В Госдуме признал...

Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Суммарные просмотры интервью Путина в англоязычном сегменте превысили 200 миллионов.

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Комментарии
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Сергей Парков
Очень много с ним сюсюкались, пока поперек лавки лежал. И из классики: &quot;И вот этот маленький розовый поросеночек рос-рос, рос-рос и выросло... - Что выросло? - Что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь!&quot;
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6 час.
hbqЮрий Забродоцкий
Дебилизация стран происходит вместе дебилизацией их руководителей.
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4 час.
Юрий Золотарев
Этот сопляк-скороспелка - США - даже ВЯКАТЬ не смеет в присутствии аксакалов!! - России-Китая-Ирана! А онО еще хорохорится и пытается поучать весь мир (не забывая при этом РАЗРУШАТЬ его, древнейшие его образования!). СТЕРЕТЬ  ГНИДУ  В  ПЫЛЬ!!!
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3 час.

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