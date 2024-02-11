Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

Сергей Парков

Очень много с ним сюсюкались, пока поперек лавки лежал. И из классики: "И вот этот маленький розовый поросеночек рос-рос, рос-рос и выросло... - Что выросло? - Что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь!"