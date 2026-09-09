Колобков сменил шпагу на шахматную доску? Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта РФ выдвинут в вице-президенты ФИДЕ

26–27 сентября на генассамблее в Самарканде (Узбекистан) пройдут выборы на руководящие посты FIDE. Зарегистрированы три заявки на пост президента организации: Ян-Хенрик Бюттнер из Германии (вкупе с кандидатом на первого вице-президента — Малкольмом Пейном), Вадим Розенштейн из Германии (Гордон Тан), Тимур Турлов из Казахастана (Вишванатан Ананд).
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