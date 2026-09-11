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Царьград

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МЧС ограничило посещение лесов Башкортостана из-за пожаров

МЧС ограничило посещение лесов Башкортостана из-за пожаров

Из-за роста ландшафтных пожаров в 13 районах Башкортостана с 8 по 28 сентября 2026 года введены ограничения на посещение лесов.

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