Президент НСА Корней Биждов принял участие в совещании по проекту «Российское село» на Золотой осени

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов по приглашению Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации выступил на встрече с региональными кураторами партийного проекта «Единой России» «Российское село» на площадке XXVI Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2024» в Москве.