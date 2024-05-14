Ямал укрепляет сотрудничество с президентской платформой «Россия – страна возможностей»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров провели в Москве рабочую встречу, на которой обсудили текущее и будущее взаимодействие региона с президентской платформой.