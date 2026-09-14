Шёлковый путь к тебе

Город, где начинались дороги В Самарканде утро всегда приходило с запахом свежего хлеба, пыли после ночного полива и пряностей, которые торговцы раскладывали на деревянных прилавках ещё до восхода солнца.
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