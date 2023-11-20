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Шабаров о России U21 и 3:4 от минского «Динамо»: «Неплохие действия в атаке, пытались отыграться, но над игрой в обороне нужно прибавлять»

Шабаров о России U21 и 3:4 от минского «Динамо»: «Неплохие действия в атаке, пытались отыграться, но над игрой в обороне нужно прибавлять»

«Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а заканчивали матч те, кто играл в основе прошлую игру, так как мы старались распределить нагрузку равномерно между вызванными футболистами.

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