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Царьград

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Путин назвал главную особенность выборов 18-20 сентября в России

Путин назвал главную особенность выборов 18-20 сентября в России

Ровно в 18:00 прозвучало обращение президента России Владимира Путина по случаю выборов в Госдуму, который состоится с 18 по 20 сентября.

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